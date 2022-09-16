15 сентября принц и принцесса Уэльские прибыли в Сандрингем. Это место, где королева Елизавета больше всего любила проводить время с семьей на Рождественские праздники.

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Принцесса Уэльская в Сандрингеме

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли к публике, осмотрели цветы под воротами и пообщались с людьми, пришедшими почтить память покойной королевы.

Принцесса Уэльская вышла в свет в черном изысканном платье с плиссированной юбкой от любимого бренда Alexander McQueen. Она дополнила образ пальто от Catherine Walker и туфлями на высоком каблуке. Кэтрин держала в руках кожаную сумочку и среди аксессуаров выбрала обручальное кольцо и драгоценные серьги.



Кейт и Уильям / Фото с инстаграма принца и принцессы Уэльских

"Уильям сказал, что, по его мнению, понедельник, день похорон королевы, будет тяжелым. Кейт призналась, что убита горем, и они с Уильямом очень благодарны всем, кто пришел сюда. Она была очень эмоциональной. Казалось, они были здесь, чтобы впитать всю любовь", – так издание People процитировало слова одного из британцев, пришедшего на встречу с королевской семьей.

Заметим, 13 сентября принца Гарри и Меган Маркл пригласили на "интимный" и частный семейный ужин в Букингемском дворце. Супруги впервые за долгое время сели за один стол с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Напомним, на заупокойную службу принцесса Уэльская также пришла в траурном образе. Особое внимание привлекли ее аксессуары – серьги и браслет принцессы Дианы и изысканная брошь, являющаяся подарком Елизаветы II.