Кейт Міддлтон прикрасила ялинку: миловидні фото

Герцогиня Кембриджська, як і увесь світ, готується до Різдва. Кейт Міддлтон показала, як прикрашала ялинку у Вестмінстерському абатстві, яке є особливим для неї та чоловіка.

25 грудня Велика Британія разом із багатьма іншими країнами світу святкуватиме Різдво. Герцогиня приготувала для британців особливий подарунок – святковий концерт.

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Дружина принца Вільяма організувала різдвяний концерт Together at Christmas. У Вестмінстерському абатстві відбулася зйомка заходу, на якій були присутні члени королівської родини. Тепер Кетрін показала, як готувала локацію для зйомки. Телеверсією концерту всі охочі зможуть насолодитися напередодні Різдва

Герцогиня прикрашала велику ялинку та різдвяний вінок червоними стрічками. Кейт постала перед камерою в атмосферному червоному кардигані та з розкішною зачіскою.



Кейт Міддлтон готується до Різдва / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських



Кейт Міддлтон готується до Різдва / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

, до свят вже прикрасили Віндзорський замок . Там панує казкова атмосфера, яка допомагає не думати про всі ті труднощі, які зараз є у світі.

Текст публікації Кейт Міддлтон:

Я дуже рада бути ведучою Together at Christmas тут, у Вестмінстерському абатстві, місці, яке є справді особливим для нас із Вільямом.

Ми хотіли сказати величезну подяку всім тим чудовим людям, які підтримали їхні спільноти. Ми також хотіли відзначити тих, чия боротьба, можливо, також була менш помітною.