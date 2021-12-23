25 декабря Великобритания вместе со многими другими странами мира будет праздновать Рождество. Герцогиня приготовила для британцев особый подарок – праздничный концерт.
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Жена принца Уильяма организовала рождественский концерт Together at Christmas. В Вестминстерском аббатстве состоялась съемка мероприятия, на которой присутствовали члены королевской семьи. Теперь Кэтрин показала, как готовила локацию для съемки. Телеверсией концерта все желающие смогут насладиться в канун Рождества
Герцогиня украшала большую елку и рождественский венок красными лентами. Кейт предстала перед камерой в атмосферном красном кардигане и с роскошной прической.
Кейт Миддлтон готовится к Рождеству / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Кейт Миддлтон готовится к Рождеству / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Текст публикации Кейт Миддлтон:
Я очень рада быть ведущей Together at Christmas здесь, в Вестминстерском аббатстве, место, которое действительно особенное для нас с Уильямом.
Мы хотели сказать огромную благодарность всем тем замечательным людям, которые поддержали их сообщества. Мы также хотели отметить тех, чья борьба, возможно, также была менее заметной.