Кейт Міддлтон прибула на похорон в розкішному кольє із колекції Єлизавети II: фото

Герцогиня Кембриджська стала однією з 30-гостей, які прибули на королівський церемоніальний похорон принца Філіпа. Подія відбулась 17 квітня і Кейт Міддлтон разом з чоловіком принцом Вільямом провели чоловіка в останню путь. Для приватного заходу жінка обрала траурний образ із дорогоцінним аксесуаром.

На траурну подію Кейт Міддлтон одягнула бездоганне плаття нижче колін з великими ґудзиками та бантом на грудях. Її голову прикривав капелюшок з вуаллю, на руках були чорні рукавички, а за взуття вона обрала чорні туфлі-човники. Згідно з дрескодом, на ній також були чорні колготи, а також захисна чорна маска. У її руках також був крихітний чорний клатч із золотистим замком.

До слова Єлизавета II вперше після смерті чоловіка з'явилася на публіці: як королева переживала втрату



Кейт Міддлтон на похороні принца Філіпа / Фото Getty Images

Але найбільшу увагу в образі Кейт Міддлтон привернуло кольє на шиї та сережки. Як виявилось, це комплект із приватної колекції Єлизавети II. Перлове намисто з чотирьох ниток прикрашене ромбовидною застібкою і створює ефект чокера. Колись воно було виготовлене на замовлення самої королеви, а подарував його Єлизаветі II уряд Японії. Сережки мають вигляд ніжних краплин.



Кейт Міддлтон на похороні принца Філіпа / Фото Getty Images

Хто ще одягав кольє?

Це намисто одного разу вже одягала принцеса Діана, покійна матір принца Вільяма, на державному банкеті в Нідерландах у 1982 році.



Принцеса Діана в кольє у Нідерландах, 1982 рік / Фото Hello Magazine

Згодом його також одягнула Кейт Міддлтон на святкування 70 річниці шлюбу Єлизавети II та принца Філіпа у 2017 році.



Кейт Міддлтон у цьому ж кольє у 2017 році / Фото Hello Magazine

У ЗМІ додають, що цим кольє Кейт Міддлтон наче віддала шану не лише Єлизаветі II, а й самому принцу Філіпу як її чоловіку.

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