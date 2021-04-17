Кейт Міддлтон прибула на похорон в розкішному кольє із колекції Єлизавети II: фото

Герцогиня Кембриджська стала однією з 30-гостей, які прибули на королівський церемоніальний похорон принца Філіпа. Подія відбулась 17 квітня і Кейт Міддлтон разом з чоловіком принцом Вільямом провели чоловіка в останню путь. Для приватного заходу жінка обрала траурний образ із дорогоцінним аксесуаром.
На траурну подію Кейт Міддлтон одягнула бездоганне плаття нижче колін з великими ґудзиками та бантом на грудях. Її голову прикривав капелюшок з вуаллю, на руках були чорні рукавички, а за взуття вона обрала чорні туфлі-човники. Згідно з дрескодом, на ній також були чорні колготи, а також захисна чорна маска. У її руках також був крихітний чорний клатч із золотистим замком.
До слова Єлизавета II вперше після смерті чоловіка з'явилася на публіці: як королева переживала втрату
Кейт Міддлтон на похороні принца Філіпа / Фото Getty Images
Але найбільшу увагу в образі Кейт Міддлтон привернуло кольє на шиї та сережки. Як виявилось, це комплект із приватної колекції Єлизавети II. Перлове намисто з чотирьох ниток прикрашене ромбовидною застібкою і створює ефект чокера. Колись воно було виготовлене на замовлення самої королеви, а подарував його Єлизаветі II уряд Японії. Сережки мають вигляд ніжних краплин.
Кейт Міддлтон на похороні принца Філіпа / Фото Getty Images
Хто ще одягав кольє?
Це намисто одного разу вже одягала принцеса Діана, покійна матір принца Вільяма, на державному банкеті в Нідерландах у 1982 році.
Принцеса Діана в кольє у Нідерландах, 1982 рік / Фото Hello Magazine
Згодом його також одягнула Кейт Міддлтон на святкування 70 річниці шлюбу Єлизавети II та принца Філіпа у 2017 році.
Кейт Міддлтон у цьому ж кольє у 2017 році / Фото Hello Magazine
У ЗМІ додають, що цим кольє Кейт Міддлтон наче віддала шану не лише Єлизаветі II, а й самому принцу Філіпу як її чоловіку.
Похорон принца Філіпа: відео
Похорон принца Філіпа: головне
- Урочиста королівська церемонія прощання з принцом Філіпом відбулася в суботу, 17 квітня, у каплиці Святого Георгія Віндзорського замку.
- Похорон був приватним, згідно з побажаннями герцога Единбурзького. Однак усі охочі могли побачити його по телебаченню.
- Члени королівської родини провели принца Філіпа в останню путь. У церкві були найближчі родичі, а інші гості через карантинні обмеження вшановували пам'ять герцога на вулиці.
- Королева Єлизавета II найважче переживала втрату, проте намагалась не показувати цього.