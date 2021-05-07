Герцогиня Кембриджська незмінно вражає вишуканими образами. Вона є прикладом для багатьох дівчат у різних куточках світу, адже постійно демонструє жіночність та елегантність.
Цікаво Кейт Міддлтон з'явилася у вишуканій блузці, яку одягала 10 років тому
Яскравий look Кейт Міддлтон
Дружина принца Вільяма для нової події обрала розкішне вбрання. Кейт позувала спиною до камери в довгому пальті червоного кольору, яке підкреслило струнку фігуру. Такий look Міддлтон поєднала з бежевими туфлями-човниками на високих підборах.
Розкішне густе волосся герцогиня вклала у красиві локони. Ймовірно, на обличчі вона зробила фірмовий бездоганний макіяж у коричневих відтінках.
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На кадрах видно, яке Кетрін прогулюється з книжкою в руках. Судячи з геолокації, це відбулося в Кенсінгтонському палаці.
Кейт Міддлтон приєдналася до акції "Книжкові феї", щоб поділитися копіями Hold Still – спеціальної книги, яка документує унікальну колекцію фотографій й продається у Великій Британії.
"Кожен примірник прикрашений золотою книжковою наклейкою-казкою, золотою стрічкою, а всередині є лист герцогині. Щоб зробити цю діяльність особливішою, книжкові феї, судді Hold Still та учасники останніх 100 зображень залишають копії в місцях, які дали їм надію", – зазначено в дописі.