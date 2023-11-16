У фіолетовому костюмі: Кейт Міддлтон вразила ефектним вбранням

Принцеса Уельська вийшла у світ у яскравому штанному костюмі. Таке вбрання Кейт Міддлтон обрала для виступу в Лондоні.

Дружина принца Вільяма часто обирає класичні, благородні та стримані образи. Нещодавно вона відвідувала Центр для українських біженців у Великобританії. Там вона одяглася у сірі брюки та сіру в'язану жилетку, під якою була біла блузка.

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Кейт Міддлтон з'явилась на публіці у фіолетовому костюмі

Принцеса обрала особливий лук для виступу на Національному симпозіумі "Shaping Us" у Лондоні. Її вибір припав на двобортний костюм фіолетового відтінку від Емілії Вікстед. Це колекція 2021 року. Цікаво, що Кейт уже була в цьому костюмі.

Захід, який відвідала Міддлтон, був присвячений дитячим емоціям. Ймовірно, вона обрала такий яскравий костюм, оскільки говорила про "колесо почуттів", в якому кожна емоція відповідає певному кольору.



Образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

До ефектного костюму Кейт обрала сині замшеві туфліі Gianvito Rossi. На дружині принца Вільяма практично не було прикрас. З аксесуарів вона обрала лише сережки із сапфіром, які раніше носила принцеса Діана.



Образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images



Образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Принцеса, як завжди обрала лаконічну та просту зачіску. Вона мала легку накрутку волосся, що додавало образу вишуканості.

Як раніше одягалася Кейт Міддлтон