Королівське подружжя прибуло до Шотландії з робочим візитом. Вони зустрілися з організаціями, що займаються підтримкою сільських громад і наданням психологічної допомоги. Зокрема, це була організація Outfit Moray.

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Образ Кейт Міддлтон

Принц Вільям та Кейт Міддлтон обрали вбрання у кольорах хакі. Принцеса Уельська постала у чорному светрі з високою горловиною та джинсах-кльош. Її образ доповнювала клітчаста куртка хакі та масиві коричневі черевики.

Кейт Міддлтон зробила об'ємну укладку та макіяж з акцентом на очах. Також вона не забула про аксесуари: сережки та каблучку.



Кейт Міддлтон у Шотландії / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Кейт Міддлтон у Шотландії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц і принцеса Уельські покаталися на гірських велосипедах разом з командою благодійної організації і поспілкувалися з усіма причетними.



Кейт Міддлтон у Шотландії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Нагадаємо, Кейт Міддлтон нещодавно стала тіткою. Молодший брат принцеси Уельської Джеймс Міддлтон вперше став батьком. У нього народився син, якого назвали Індіго.