Днями до Великої Британії завітав президент Південної Кореї Юн Сок Йолем та його дружина – перша леді Кім Кон Хі. Їх зустріли принц та принцеса Уельські.
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Образ Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська продемонструвала розкішний образ під час зустрічі. Вона постала перед публікою у червоному пальті-накидці від одного з улюблених брендів Catherine Walker приблизно за 3,7 тисяч доларів. Великий бант на грудях додавав родзинки.
Відомо, що Кейт Міддлтон обрала total red образ неспроста – це один з кольорів прапора Південної Кореї. Так принцеса віддала данину поваги гостям.
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Також принцеса Уельська одягнула сукню та доповнила образ туфлями на шпильці Gianvito Rossi, клатчем Miu Miu і капелюхом Jane Taylor. Кетрін зібрала волосся у лаконічний низький пучок і на завершення обрала сережки принцеси Діани.
Принц Вільям, Кейт Міддлтон та очільник Південної Кореї з дружиною / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Останні образи принцеси Уельської
- Для виступу у Лондоні дружина принца Вільяма обрала яскравий штанний костюм. Вона одягнула двобортний костюм фіолетового кольору від Емілії Вікстед.
- У Вестмінстерському абатстві Кейт Міддлтон зробила усміхнене фото. Вона позувала у молочному светрі з високою горловиною від бренду Holland Cooper.
- На урочистості у Букінгемському палаці принцеса Уельська обрала довгу білу сукню з золотими вставками та рукавички. Також Кетрін прийшла у вишуканій діамантовій тіарі, яку не одягати вже багато років: вона належить матері Єлизавети ІІ.