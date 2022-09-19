Без бешкетника Луї: Кейт Міддлтон з дітьми на похороні Єлизавети ІІ – розкішні фото

На похороні Єлизавети ІІ Кейт Міддлтон з'явилася зі старшими дітьми – принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. 4-річного Луї на церемонію прощання не взяли.

На службу у Вестмінстерське абатство Кейт Міддлтон прибула в одному авто з дружиною короля Чарльза ІІІ королевою-консорт Каміллою та дітьми – 9-річним принцом Джорджем і 7-річною принцесою Шарлоттою, передає 24 канал. Вони приїхали до церкви одразу після онуків Її Величності, включаючи принцесу Беатріс і принцесу Євгенію.

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Кейт Міддлтон з дітьми на похороні Єлизавети ІІ

На похорон прабабусі Єлизавети ІІ Джордж і Шарлотта приїхали після того, як 2021 року з'явилися на церемонії прощання з принцом Філіпом. Перед богослужінням принцеса Уельська тримала доньку за руку й заспокійливо торкалася її плеча.

Кейт Міддлтон з дітьми також бачили поряд з Меган Маркл. Під час ходи за труною Її Величності вони приєдналися до принца Вільяма.

Кейт Міддлтон з дітьми та королевою-консорт Каміллою на похороні Єлизавети ІІ / Фото Sky News

Кейт Міддлтон з дітьми та Меган Маркл на похороні Єлизавети ІІ / Фото Sky News

Кейт Міддлтон з дітьми та Меган Маркл на похороні Єлизавети ІІ / Фото Sky News Варто наголосити, що 4-річного Луї на церемонію прощання з прабабусею не взяли. Ймовірно, тому що під час святкування її платинового ювілею у червні він що 4-річного Луї на церемонію прощання з прабабусею не взяли. Ймовірно, тому що під час святкування її платинового ювілею у червні він розсмішив публіку – кривлявся, хмурив брови, надував щоки. Луї настільки не дотримувався королівського етикету, що на його поведінку відреагувала сама Її Величність.

Образ Кейт Міддлтон на похороні Єлизавети ІІ

На історичну подію Кейт Міддлтон одягла чорне пальто-кльош, схоже, від свого улюбленого бренду Alexander McQueen, і крислатий капелюшок з вуаллю. Цей ансамбль вона доповнила замшевими туфлями на шпильках.

Однак особливої уваги варті її прикраси. На принцесі Уельській намисто з перлами й діамантами з колекції Єлизавети ІІ. Вона одягала його на похорон принца Філіпа у квітні 2021 року, а раніше, 2017-го, на вечірку в Букінгемському палаці з нагоди святкування 70-річчя весілля Її Величності та герцога Единбурзького.

На Кейт Міддлтон сережки з перлами та діамантами, які також належали Єлизаветі ІІ.

Кейт Міддлтон прибула на службу до Вестмінстерського абатства / Фото Sky News