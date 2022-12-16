Кейт Міддлтон влаштувала казковий Різдвяний концерт у пам'ять Її Величності: яскраві фото

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вкотре зібрала усю королівську сім'ю разом у Вестмінстерському абатстві для особливої служби. Папараці зробили кілька розкішних фотографій, як на захід прибували члени родини, а сама служба транслюватиметься на ITV напередодні Різдва.

Раніше у британських ЗМІ повідомляли, що Кейт Міддлтон планує влаштувати грандіозний різдвяний концерт: "Королівські колядки: Разом на Різдво". Це спеціальний захід під покровом принцеси, яка займається організацією всього дійства. Цьогорічну подію вона присвятила покійній королеві Єлизаветі II. 15 грудня у абатстві, де відбувався похорон Її Величності у вересні 2022 року, прозвучали спеціальні різдвяні пісні для неї.

Дивіться також У розкішній червоній сукні: Кейт Міддлтон показала вишуканий святковий образ біля ялинки

Під час служби син короля Чарльза – принц Уельський Вільям прочитав уривок із різдвяного послання покійної королеви 2012 року, а всесвітньо відомий хор Вестмінстерського абатства виконував найвідоміші різдвяні пісні та колядки. Різдвяна ялинка в абатстві була навіть прикрашена ведмедиками Паддінгтонами на знак поваги до улюбленого анімаційного героя королеви.

Хто прийшов на концерт Кейт Міддлтон

Звісно, головною героїнею заходу була сама організаторка – принцеса Уельська. Вона прибула на захід разом з принцом Вільямом та дітьми – Шарлоттою і Джорджем. Наймолодший Луї залишився вдома. Сім'я відвідала концерт у схожих образах – Кейт і донька обрали бордові пальта, а Вільям з сином – класичні темно-сині костюми та чорні пальта також. Кейт була неймовірно піднесеною та щасливою, запрошуючи в абатство інших членів родини.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Цікаво Кейт Міддлтон і принц Вільям показали різдвяну листівку: зворушливе фото з трьома дітьми

Серед них був король Чарльз III з королевою-консортом Каміллою – вона обрала елегантний молочний образ. Вслід за ними прибули принц Едуард та його дружину графиня Вессекська, а також сім'я Кейт – батько, матір, сестра Піппа з чоловіком та інші, які теж обрали бордово-чорні вбрання. Увагою не обділила і принцеса Євгенія з Джеком Бруксбенком. Більше фотографій та фантастичних кадрів світ побачить згодом, коли телеканал ITV підготує змонтоване напередодні Різдва.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Цікаво, що концерт у Лондоні відбувся у день прем'єри нових серій серіалу Netflix від принца Гаррі та Меган Маркл. Там вкотре "пролилось світло" на життя герцогів Сассекських у королівському дворі.