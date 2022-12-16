Ранее в британских СМИ сообщали, что Кейт Миддлтон планирует устроить грандиозный рождественский концерт: "Королевские колядки: Итого на Рождество". Это специальное мероприятие под покровом принцессы, занимающейся организацией всего действа. Событие этого года она посвятила покойной королеве Елизавете II. 15 декабря в аббатстве, где проходили похороны Ее Величества в сентябре 2022 года, прозвучали специальные рождественские песни для нее.

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Во время службы сын короля Чарльза – принц Уэльский Уильям прочитал отрывок из рождественского послания покойной королевы 2012 года, а всемирно известный хор Вестминстерского аббатства исполнял известнейшие рождественские песни и колядки. Рождественская елка в аббатстве была даже украшена мишками Паддингтонами в знак уважения к любимому анимационному герою королевы.

Кто пришел на концерт Кейт Миддлтон

Конечно, главной героиней мероприятия была сама организатор – принцесса Уэльская. Она прибыла на мероприятие вместе с принцем Уильямом и детьми – Шарлоттой и Джорджем. Самый молодой Луи остался дома. Семья посетила концерт в похожих образах – Кейт и дочь выбрали бордовые пальто, а Уильям с сыном – классические темно-синие костюмы и черные пальто тоже. Кейт была невероятно возвышенной и счастливой, приглашая в аббатство других членов семьи.

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Среди них был король Чарльз III с королевой-консортом Камиллой – она избрала элегантный молочный образ. Вслед за ними прибыли принц Эдуард и его жена графиня Вессекская, а также семья Кейт – отец, мать, сестра Пиппа с мужем и другие, тоже избравшие бордово-черные наряды. Вниманием не обделила и принцесса Евгения с Джеком Бруксбенко. Больше фотографий и фантастических кадров мир увидит со временем, когда телеканал ITV подготовит смонтированное в канун Рождества.

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Интересно, что концерт в Лондоне прошел в день премьеры новых серий сериала Netflix от принца Гарри и Меган Маркл. Там еще раз "пролился свет" на жизнь герцогов Сассекских в королевском дворе.