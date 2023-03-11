Кейт Міддлтон опинилася в незручній ситуації через рукостискання: курйозне відео

Принц і принцеса Уельські відвідали Мусульманський центр Хейса в Лондоні. Проте Кейт Міддлтон опинилася у доволі незручній ситуації через привітання з мусульманами-чоловіками.

До Мусульманського центру Кейт одягнулася відповідно – обрала чорне пальто Catherine Walker та сукню з плісуванням від Alexander McQueen. Покрила голову принцеса атласною хусткою з вишивкою від пакистанського бренду Élan.

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Щоб дотриматися традицій, принцеса зайшла до центру босоніж, як і її чоловік.

Проте під час зустрічі стався конфуз із привітанням. Коли принц і принцеса прибули в центр, їх представили низці лідерів, зокрема Іману Суф’яну Ікбалу.

Принц Вільям потис руку кожному з лідерів по черзі. Кейт Міддлтон вирішила зробити так само. Але коли вона простягла свою руку, щоб потиснути руку Іманові Суф’ян, він свою не дав. Натомість мусульманин притиснув її до серця і схилив голову перед принцесою.

Додамо, що покласти руку на серце з кивком або легким укліном вважається ввічливим способом вітати жінку в мусульманських традиціях. Згідно з деякими кодексами поведінки, чоловік і жінка не обмінюватимуться рукостисканням.

До слова, нещодавно Кейт Міддлтон відвідала військових Ірландської гвардії, які проводять тренінги з розмінування для українських бійців. Вона постала перед захисниками у камуфляжі.