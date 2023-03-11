В Мусульманский центр Кейт оделась соответственно – выбрала черное пальто Catherine Walker и платье с плёсом от Alexander McQueen. Покрыла голову принцесса атласным платком с вышивкой от пакистанского бренда Élan.

К теме Элегантное появление в Виндзоре: Кейт Миддлтон дополнила образ аксессуаром, которому уже 17 лет

Чтобы соблюсти традиции, принцесса зашла в центр босиком, как и ее муж.

Однако во время встречи произошел конфуз с приветствием. Когда принц и принцесса прибыли в центр, их представили ряде лидеров, в частности, Иману Суфьяну Икбалу.

Принц Уильям пожал руку каждому из лидеров по очереди. Кейт Миддлтон решила поступить так же. Но когда она протянула руку, чтобы пожать руку Иману Суфьян, он свою не дал. Мусульманин прижал ее к сердцу и склонил голову перед принцессой.

Добавим, что положить руку на сердце с кивком или легким уклином считается вежливым способом приветствовать женщину в мусульманских традициях. Согласно некоторым кодексам поведения, мужчина и женщина не будут обмениваться рукопожатием.

К слову, недавно Кейт Миддлтон посетила военных Ирландской гвардии, проводящих тренинги по разминированию для украинских бойцов. Она предстала перед защитниками в камуфляже.