Принц Вільям та Кейт Міддлтон приїхали до Мусульманського центру у західному Лондоні. Там допомагають тим, хто постраждав від руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії.

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Принц і принцеса Уельські поспілкувалися з працівниками-волонтерами. Окрім того, вони допомогли зробити оригамі для дітей.

Кейт Міддлтон у Мусульманському центрі

Принцеса Уельська завжди доречно підбирає образи для тих місць, які планує відвідати. У Мусульманський центр вона завітала у довгій чорній плісированій сукні від бренду Alexander McQueen за 3015 фунтів стерлінгів. Зверху Кейт Міддлтон накинула темне пальто Catherine Walker.

Особливістю аутфіту Кетрін стала атласна хустка з чорно-білими візерунками від бренду Élan, яким вона покрила голову. Цікаво, що шарф є частиною комплекту, у якому Міддлтон з'являлась у Пакистані у 2019 році. Завершили образ сумка Grace Han та чорні туфлі-човники Gianvito Rossi.

Щоб дотриматися традицій, Кейт Міддлтон зайшла до центру босоніж, як і її чоловік. Так пара проявляє повагу до всіх народів та релігій.

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Цікаво, що Кейт Міддлтон підібрала вдалий образ для відвідин військових Ірландської гвардії, які проводять тренінги з розмінування для українських бійців. Вона приїхала туди нещодавно та постала перед захисниками у камуфляжі.