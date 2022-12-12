У розкішній червоній сукні: Кейт Міддлтон показала вишуканий святковий образ біля ялинки

15 грудня Кейт Міддлтон вдруге проведе грандіозний різдвяний концерт "Разом на Різдво". Цього року він буде присвячений покійній Єлизаветі II. Принцеса показала один з образів, які готує для свята.

Захід проведуть у Вестмінстерському абатстві. На концерті прозвучать спеціальні різдвяні пісні, присвячені покійній Єлизаветі ІІ. Вони будуть про основні цінності її 70-річного правління – вірі, доброті, співчуттю та підтримці інших.

Дивіться також Перед виходом серіалу на Netflix: Меган Маркл та принц Гаррі здійснили вражаючий вихід

Святковий look Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська показала перше фото з-за лаштунків зйомок для концерту. Кетрін позувала в затишній кімнаті, що прикрашена святковими декораціями. Позаду принцеси видно красиву ялинку.

Сама ж Кейт постала перед камерою у розкішній вечірній сукні червоного кольору, що була розшита паєтками. Довге волосся вклала у локони, які гарно спадали спереду. На обличчі в Кетрін був вечірній макіяж у коричневих тонах з акцентом на очах. Такий look довершили вишукані сережки.



Кейт Міддлтон на зйомках концерту / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Нагадаємо, на концерт запросили короля Чарльза III та королеву-консорт Каміллу, а також інших членів монаршої родини. Щоб передати дух Різдва, Вестмінстерське абатство прикрасять святковими декораціями. На концерті виступатимуть Саманта Баркс з фільму "Знедолені", а Альфі Бое заспіває в дуеті з Мелані зі Spice Girls. Перед публікою з'явиться і принц Вільям, але з читанням. Напередодні різдвяного вечора захід покажуть по телебаченню.

Як королівська сім'я готується до Різдва