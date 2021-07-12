Гаряча американка знає, як привернути увагу публіки. Вона вміє підкреслювати фігуру за допомогою стильного одягу та завжди демонструє бездоганний смак.

Дивіться також Кендалл Дженнер здійснила ефектний вихід у топі та високих чоботах: фото блискучого образу

Спокусливий look Кендалл Дженнер

Днями зірка поширила серію фотографій, які зробила в дзеркалі. На них Кендалл зображена в обтислому напівпрозорому костюмі коричневого кольору з цікавим принтом, що складався зі штанів та подовженого топу без рукавів. Під топ Дженнер не одягала спідньої білизни, тому похизувалася пишними грудьми та розурхала уяву прихильників.

Волосся представниця телесімейства вклала в ефектну зачіску, а на обличчі зробила звабливий макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою з глянцевим фінішем на губах. Довершила спокусливий look маленькими сережками-кільцями та розкішними каблучками.



Сексапільна Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер



Сексапільна Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер



Сексапільна Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер



Сексапільна Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер

Звабливі образи представниць телесімейства Кардашян-Дженнер