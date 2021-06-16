Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кортні Кардашян поділилась новим еротичним фото на своїй сторінці в інстаграмі. Підприємиця завжди вміло підкреслює принади фігури та не соромиться хизуватися ними в мережі.

Спекотно Кім Кардашян позувала у відвертому корсеті й засвітила декольте: гарячі фото

Еротичне фото Кортні Кардашян

Знаменитість сфотографували біля будинку начебто несподівано. Вона саме кудись йшла та щиро сміялась, задерши голову. Та від цього фото виглядало ще більш особливим.

Кортні Кардашян зловили на камеру у доволі відвертому образі. Зірка постала перед об'єктивом у чорному бікіні, що вдало підкреслювало її пишні груди та тендітну талію. Зверху вона накинула бежеву сорочку з принтом.

Світська левиця поєднала вбрання з незвичними черевиками з крокодилячої шкіри, що додавали спокусливому образові екстравагантності. Кортні Кардашян розпустила волосся та одягнула кепку кольору хакі. Підприємиця не наносила на обличчя макіяж.



Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кортні Кардашян

Прихильники у коментарях під дописом засипали зірку компліментами: