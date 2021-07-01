Кім Кардашян невпинно демонструє свою жіночність та сексуальність. Знаменитість часто постає перед камерою в купальниках або у відвертому одязі, які вдало підкреслюють принади фігури.

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На одному зі знімків, які Кім поширила в особистому блозі в інстаграмі, вона зображена, сидячи на ліжку. Пишні оголені груди зірка ледь прикрила білосніжною ковдрою. Таку світлину Кардашян зробила в готельному номері в Римі, куди нещодавно прилетіла.

Волосся представниця телесімейства забрала на один бік, після сну воно було вкладене хаотично. На обличчі в неї, як завжди, був бездоганний макіяж. Цього разу зірка нафарбувала вії чорною тушшю, а на губи нанесла матову коричневу помаду. Кім звабливо дивилася в камеру та розбурхувала уяву фанатів.



Кім Карlашян прикрила оголені груди ковдрою / Фото з інстаграму Кім Кардашян