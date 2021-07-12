Горячая американка знает, как привлечь внимание публики. Она умеет подчеркивать фигуру с помощью стильной одежды и всегда демонстрирует безупречный вкус.

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Соблазнительный look Кендалл Дженнер

На днях звезда опубликовала серию фотографий, которые сделала в зеркале. На них Кендалл запечатлена в облегающем полупрозрачном костюме коричневого цвета с интересным принтом, состоящий из брюк и удлиненного топа без рукавов. Под топ Дженнер не надевала нижнего белья, поэтому похвасталась пышной грудью и взбудоражила воображение поклонников.

Волосы представительница телесемейства уложила в эффектную прическу, а на лице сделала манящий макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой с глянцевым финишем на губах. Довершила соблазнительный look маленькими серьгами-кольцами и роскошными кольцами.

Сексапильная Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма Кендалл Дженнер

Сексапильная Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма Кендалл Дженнер

Сексапильная Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма Кендалл Дженнер

Сексапильная Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма Кендалл Дженнер

Обольстительные образы представительниц телесемейства Кардашян-Дженнер