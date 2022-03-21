Нині на телеграм-канал Каті Осадчої "Пошук зниклих" підписано майже 99 тисяч людей. За 18 днів роботи в ньому тисячі дописів з контактами людей, які не втрачають надію знайти своїх рідних, друзів, знайомих. Цим уже користуються шахраї.

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"Чим більше людей на нас підписано, чим більше людей ми намагаємося розшукати, тим більше активізуються шахраї. Людям, які залишили заявки про пошук своїх рідних, телефонують і кажуть, що їхні рідні в них у полоні", – розповіла Катя Осадча.

Вона додала, що наразі немає жодного підтвердження про полон цивільних, тож не варто "вестися" на хитрощі так званих мародерів. Осадча радить ігнорувати дзвінки з підозрілих номер і в жодному разі не "викуповувати" близьких самостійно.

По-перше, не підіймати слухавку, якщо номер викликає підозру. По-друге, не перераховуйте ніякі гроші шахраям. У 99,9% випадків – це шахраї, які просто брешуть, що поряд з ними є ваші рідні, що вони їх знайшли,

– наголосила зірка.

Телеведуча попередила, що злодіїв, які захочуть нажитися на чужому горі, вона з командою здаватиме кіберполіції. Вони вже працюють над цим. "Шахраї будуть покарані, а згодом горітимуть у пеклі. Не вистачає злості, але карма – штука швидка", – пише Катя Осадча.

Катя Осадча про шахраїв: відео

Нагадаємо, свій телеграм-канал Катя Осадча створила після того, як у дірект їй все частіше писали батьки, які через обстріли, завали воєнні дії загубили дітей. Тож вона взяла на себе місію оперативно інформувати про людей, які знайшлися чи загубилися, з фотографіями, з контактами тих, хто поруч.