В настоящее время на телеграмм-канал Кати Осадчей " Пошук зниклих " подписано почти 99 тысяч человек. За 18 дней работы в нем тысячи сообщений с контактами людей, не теряющих надежду найти своих родных, друзей, знакомых. Этим уже пользуются мошенники.

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"Чем больше людей на нас подписано, чем больше людей мы пытаемся разыскать, тем больше активизируются мошенники. Людям, которые оставили заявки о поиске своих родных, звонят по телефону и говорят, что их родные у них в плену", – рассказала Катя Осадчая.

Она добавила, что пока нет никакого подтверждения о пленении гражданских, поэтому не стоит "вестись" на уловки так называемых мародеров. Осадчая советует игнорировать звонки с подозрительных номер и ни в коем случае не "выкупать" близких самостоятельно.

Во-первых, не поднимайте трубку, если номер вызывает подозрение. Во-вторых, не перечисляйте никакие деньги мошенникам. В 99,9% случаев – это мошенники, которые просто лгут, что рядом с ними есть ваши родные, что они их нашли,

– подчеркнула звезда.

Телеведущая предупредила, что воров, желающих нажиться на чужом горе, она с командой будет сдавать киберполиции. Они уже работают над этим. "Мошенники будут наказаны, а впоследствии будут гореть в аду. Не хватает злобы, но карма – штука скорая", – пишет Катя Осадчая.

Катя Осадчая о мошенниках: видео