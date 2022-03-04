Останні дев'ять днів Катя Осадча як ніколи активна в інстаграмі. Її сторіси переповнені проханнями про допомогу. Однак чимало щемливих запитів надходить ведучій у дірект – пишуть матері, які загубили своїх дітей. Тож вона створила телеграм-канал, аби до пошуків долучалася вся Україна.

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Катя Осадча допомагає батькам знаходити загублених дітей

Сьогодні я почала отримувати повідомлення, і цих повідомлень стає все більше, що губляться діти, знаходяться діти,

– зізналась Катя Осадча.

"Я вирішила зробити чат у телеграмі, де ми спробуємо оперативно надавати інформацію про дітей, яких знайшли, або дітей, які загубилися, з фотографіями, з контактами людей, які поруч", – повідомила телезірка.

Увага, телеграм-канал Каті Осадчої з пошуку дітей – https://t.me/dity_sos

Нагадаємо, ведуча не з чуток знає, як важко діти переживають війну. Її 5-річний син Іван, наприклад, став малювати лише чорні квадрати.

Повний текст публікації Каті Осадчої:

Війна – найжахливіше, що може статися в житті дітей, це можна ще порівняти з втратою батьків. Через обстріли, завали і страхи війни губляться діти. Ми зробили телеграм канал з пошуку дітей. Ми будемо максимально оперативно перевіряти і викладати інформацію.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!