Американська знаменитість Кайлі Дженнер продовжує розбурхувати мережу спекотними світлинами. Днями зірка засвітила пишні сідниці в спортивному вбранні.

Відома американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер оприлюднила серію гарячих світлин на особистій сторінці. Зірка розбурхала уяву шанувальників фото.

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Кайлі Дженнер у спортивному вбранні

Знаменитість та засновниця б'юті-бренду саме прогулювалась територією власного маєтку. Відомо, що Кайлі Дженнер займається спортом та слідкує за своїм здоров'ям. Ймовірно, в цей сонячний ранок вона бігала чи робила вправи.

Зірка постала перед камерою в обтислому спортивному вбранні світло-коричневого кольору. Топ на тонких бретелях підкреслив пишні груди Кайлі, а мінішорти – її тендітну талію та апетитні стегна. Дженнер завжди вражає виглядом своєї розкішної фігури. Одяг вона поєднала із білими кросівками на масивній підошві.

Знаменитість зібрала темне волосся в акуратний високий пучок. Вона не доповнювала образ аксесуарами, адже й без них Кайлі Дженнер виглядала спокусливо. Цього разу модель постала без макіяжу, засвітивши натуральну вроду.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Фоловери зірки були приємно шоковані розкішними формами Кайлі. Про це вони висловилися в коментарях: