Кайлі Дженнер вперше за довгий час показала вагітний животик: фото
Джерело:інстаграм Кайлі Дженнер
На початку вересня Кайлі Дженнер підтвердила чутки про другу вагітність. Вона чекає дитину від репера Тревіса Скотта. Зірка рідко з'являється на публіці та публікує фото при надії. Так, її новий кадр з округлим животиком розчулив мережу.
24-річна Кайлі Дженнер зникла зі світських заходів після оголошення про другу вагітність. Вона все рідше демонструє ефектні look у своєму інстаграм-профілі з майже 280-мільйонною аудиторією. Схоже, усю себе знаменитість присвячує майбутній дитині. Це доводить її свіже фото.
До теми Анастасія Приходько охрестила сина: фото з церемонії
На новому кадрі модель не стала демонструвати ані ефектні форми, ані стильні речі від преміальних брендів. Кайлі Дженнер показала себе справжньою.
Вона сфотографувала свою тінь, коли поправляла волосся у залитій сонячним світлом кімнаті. На світлині чудового проглядається силует зірки та її помітно округлий животик. Допис так зворушив мережу, що за лічені години зібрав 9,5-мільйонів лайків!
Ростемо,
– лаконічно підписала Кайлі Дженнер.
Вагітна Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму світської левиці
Що відомо про другу вагітність Кайлі Дженнер
- 8 вересня Кайлі Дженнер підтвердила другу вагітність – опублікувала зворушливе відео, на якому показала позитивний тест на вагітність, реакцію Тревіса Скотта та кадри з УЗД.
- Після гучної заяви модель вийшла у світ в ефектному образі total white – мінісукні, довгому пальті та туфлями з прозорими вставками.
- Згодом знаменитість одягла прозорий комбінезон і пальто оверсайз, за що її засипали компліментами та лайками.
- На прогулянці з донькою Стормі Кайлі Дженнер заскочили в овечій шапці та унтах з коров'ячим принтом.