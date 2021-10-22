24-річна Кайлі Дженнер зникла зі світських заходів після оголошення про другу вагітність. Вона все рідше демонструє ефектні look у своєму інстаграм-профілі з майже 280-мільйонною аудиторією. Схоже, усю себе знаменитість присвячує майбутній дитині. Це доводить її свіже фото.

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На новому кадрі модель не стала демонструвати ані ефектні форми, ані стильні речі від преміальних брендів. Кайлі Дженнер показала себе справжньою.

Вона сфотографувала свою тінь, коли поправляла волосся у залитій сонячним світлом кімнаті. На світлині чудового проглядається силует зірки та її помітно округлий животик. Допис так зворушив мережу, що за лічені години зібрав 9,5-мільйонів лайків!

Ростемо,

– лаконічно підписала Кайлі Дженнер.

Вагітна Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму світської левиці

Що відомо про другу вагітність Кайлі Дженнер