24-річна Кайлі Дженнер зникла зі світських заходів після оголошення про другу вагітність. Вона все рідше демонструє ефектні look у своєму інстаграм-профілі з майже 280-мільйонною аудиторією. Схоже, усю себе знаменитість присвячує майбутній дитині. Це доводить її свіже фото.
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На новому кадрі модель не стала демонструвати ані ефектні форми, ані стильні речі від преміальних брендів. Кайлі Дженнер показала себе справжньою.
Вона сфотографувала свою тінь, коли поправляла волосся у залитій сонячним світлом кімнаті. На світлині чудового проглядається силует зірки та її помітно округлий животик. Допис так зворушив мережу, що за лічені години зібрав 9,5-мільйонів лайків!
Ростемо,
– лаконічно підписала Кайлі Дженнер.
Вагітна Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму світської левиці
Що відомо про другу вагітність Кайлі Дженнер
- 8 вересня Кайлі Дженнер підтвердила другу вагітність – опублікувала зворушливе відео, на якому показала позитивний тест на вагітність, реакцію Тревіса Скотта та кадри з УЗД.
- Після гучної заяви модель вийшла у світ в ефектному образі total white – мінісукні, довгому пальті та туфлями з прозорими вставками.
- Згодом знаменитість одягла прозорий комбінезон і пальто оверсайз, за що її засипали компліментами та лайками.
- На прогулянці з донькою Стормі Кайлі Дженнер заскочили в овечій шапці та унтах з коров'ячим принтом.