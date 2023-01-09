Після чуток про зраду: Кайлі Дженнер знову розійшлась з Тревісом Скоттом
Джерело:Us Weekly
Через 2 роки після примирення Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт розлучилися. За словами інсайдерів, пара залишилась чудовими друзями та партнерами.
Блогерка і модель Кайлі Дженнер та репер Тревіс Скотт вкотре розійшлися. Про це повідомляють джерела, близькі до зіркової пари.
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Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розійшлися
Кайлі та Тревіс мали бути разом на зимові свята. Але натомість Дженнер поїхала разом з родиною та друзями на відпочинок в Аспен, на гірськолижний курорт.
Таке траплялося вже багато разів, вони відомі тим, що знову і знову розходяться, але завжди залишаються друзями і чудовими батьками,
– кажуть інсайдери.
Знаменитості не дають коментарів з цього приводу, як і зазвичай. Однак у Кайлі значно поменшало світлин із репером, що може свідчити про їхній розрив.
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Фото з інстаграму зірки
Стосунки Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта
- Роман зіркової пари триває ще з 2017 року. У 2019 Кайлі та Тревіс зробили паузу у стосунках, як тоді подейкували, через зради репера. Це сталось після того, як Дженнер народила від коханого доньку.
- У червні 2021 року блогерка та репер офіційно відновили взаємини й вийшли у світ з донькою. Через деякий стало відомо про вагітність моделі. 2 лютого зірка народила хлопчика, але його ім'я та обличчя знаменитості приховують.
- Через рік після появи на світ сина у мережі розрослися чутки про нібито чергову зраду Тревіса Скотта. Його звинуватили в романі з блогеркою та моделлю, яка й сама про це натякала. Але репер відкидав будь-яку інформацію та казав, що не знає дівчини.