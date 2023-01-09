Після чуток про зраду: Кайлі Дженнер знову розійшлась з Тревісом Скоттом

9 січня 2023, 15:51
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Джерело:

Us Weekly

Через 2 роки після примирення Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт розлучилися. За словами інсайдерів, пара залишилась чудовими друзями та партнерами.

Блогерка і модель Кайлі Дженнер та репер Тревіс Скотт вкотре розійшлися. Про це повідомляють джерела, близькі до зіркової пари.

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Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розійшлися

Кайлі та Тревіс мали бути разом на зимові свята. Але натомість Дженнер поїхала разом з родиною та друзями на відпочинок в Аспен, на гірськолижний курорт. 

Таке траплялося вже багато разів, вони відомі тим, що знову і знову розходяться, але завжди залишаються друзями і чудовими батьками,
– кажуть інсайдери. 

Знаменитості не дають коментарів з цього приводу, як і зазвичай. Однак у Кайлі значно поменшало світлин із репером, що може свідчити про їхній розрив.


Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Фото з інстаграму зірки

Стосунки Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта

  • Роман зіркової пари триває ще з 2017 року. У 2019 Кайлі та Тревіс зробили паузу у стосунках, як тоді подейкували, через зради репера. Це сталось після того, як Дженнер народила від коханого доньку.
  • У червні 2021 року блогерка та репер офіційно відновили взаємини й вийшли у світ з донькою. Через деякий стало відомо про вагітність моделі. 2 лютого зірка народила хлопчика, але його ім'я та обличчя знаменитості приховують.
  • Через рік після появи на світ сина у мережі розрослися чутки про нібито чергову зраду Тревіса Скотта. Його звинуватили в романі з блогеркою та моделлю, яка й сама про це натякала. Але репер відкидав будь-яку інформацію та казав, що не знає дівчини.
Автор: Марія Касій