Придбала сама: Кайлі Дженнер похвалилась посудом українського бренду GUNIA Project
Джерело:GUNIA Project
Американська зірка Кайлі Дженнер придбала посуд від українського бренду GUNIA Project. Модель засервірувала стіл та показала це у сторіз, що стало приємною несподіванкою для бренду.
Модель та блогерка Кайлі Дженнер похвалилась кадрами, як провела день у компанії близьких. На фото вона показала, як засервірувала стіл. Несподіванкою стало те, що на знімках – посуд українського бренду GUNIA Project.
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Кайлі Дженнер придбала посуд українського бренду
Модель сама придбала сет посуду GUNIA Project з колекції Indigo. Як розповіла засновниця бренду Марія Гаврилюк, вона дізналась про покупку зі сторіз знаменитості.
Ми раді, що Кайлі Дженнер обрала придбати кераміку з нашої колекції Indigo! Її нещодавній пост з цим найпрекраснішим сервіруванням столу став для нас повною несподіванкою, і тепер ми не можемо відвести від нього погляд. Раді знати, що наша продукція made-in-Ukraine на найтепліших зустрічах у всьому світі,
– поділився бренд.
Кайлі Дженнер похвалилась посудом українського бренду / Фото з інстаграму GUNIA Project
Неймовірна тарілка з колекції Indigo коштує 2700 гривень. Посуд розфарбований вручну у стилі наїв. Під час створення дизайнери надихалися орнаментами килимів з Національного музею народного декоративного мистецтва.
Зауважимо, GUNIA Project – український бренд, що займається створенням речей на основі традиційних етнічних культур. Вони виготовляють не тільки посуд, але й прикраси та одяг. GUNIA Project обожнюють українські та світові зірки:
- Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Колінз одягнула шапку від GUNIA Project на відпочинку у Швеції.
- Олена Зеленська на зустрічі з дітьми-героями доповнила образ золотими сережками від цього бренду.