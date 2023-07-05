Вона приїхала в Україну разом з американським дитячим педіатром і громадським активістом доктором Ірвіном Редленером. Разом з ними також була дружина Ірвіна Карен Редленер, яка є співзасновницею проєкту Ukraine Children's Action Project. Організація була заснована у травні 2022 року. Її метою є оптимізація здоров'я, добробут й освіти дітей, які були змушені покинути власні домівки й постраждали через війну.
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Джоан Баез поспілкувалася з українськими дітьми
В Польщі виконавиця завітала до дитячого табору, який розташований у Варшаві. Для дітей вона виконала свої легендарні пісні. Окрім цього, співачка зустрілася з дітьми-переселенцями, які нагодували її та інших гостей українськими варениками, що були зроблені з синього та жовтого тіста.
Пізніше Джоан поїхала до України. У Львові, за словами співачки, вона дуже багато обіймалася з дітьми. Баез навіть поділилася деякими кадрами з малюками та відео біля фонтану на площі перед Львівським театром опери та балету. В столиці співачка відвідала Майдан Незалежності та газон національної пам'яті — меморіал, де кожен прапорець встановлений у пам'ять про українців, які загинули через російсько-українську війну.
Світові знаменитості, які підтримують Україну: останнє
- Днями відомий британський співак Гаррі Стайлз провів концерт у Варшаві. На сцені виконавець з'явився у костюмі кольору українського прапора – жовтих атласних штанах та блакитному жакеті з бахромою блискіток. Під час виконання пісні Sign of the Times Гаррі Стайлз взяв прапор України, підняв його, а потім почепив собі на мікрофон.
- Американський гурт Guns N' Roses розпочав свій концерт в Абу-Дабі з пісні Civil War, що присвячена Україні. Під час виконання треку на екрані з'являлися кадри з війни в Україні – будинки у вогні, зруйнована інфраструктура та інші наслідки терористичних обстрілів.
- Знаменитий гурт Scorpions розгорнув прапор України на концерті в Берліні. Під час виступу музиканти заспівали свій легендарний трек Wind of Changes, де раніше в рядках згадували Москву. Втім, після повномасштабного вторгнення Scorpions змінили текст на такий: "Тепер слухай моє серце – воно каже "Україна"". До того ж під час виконання треку на екрані з'явився міжнародний символ миру у синьо-жовтих кольорах, а соліст гурту Клаус Майне розгорнув український прапор.