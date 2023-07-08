Модель и блоггер Кайли Дженнер похвасталась кадрами, как провела день в компании близких. На фото она показала, как засервировала стол. Неожиданностью стало то, что на снимках – посуда украинского бренда GUNIA Project.
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Кайли Дженнер приобрела посуду украинского бренда
Модель сама приобрела сет посуды GUNIA Project из коллекции Indigo. Как рассказала основательница бренда Мария Гаврилюк, она узнала о покупке со сториз знаменитости.
Мы рады, что Кайли Дженнер выбрала приобрести керамику из нашей коллекции Indigo! Ее недавний пост с этой прекрасной сервировкой стола стал для нас полной неожиданностью, и теперь мы не можем отвести от него взгляд. Рады знать, что наша продукция made-in-Ukraine на самых теплых встречах по всему миру,
– поделился бренд.
Кайли Дженнер похвасталась посудой украинского бренда / Фото с инстаграма GUNIA Project
Невероятная тарелка из коллекции Indigo стоит 2700 гривен. Посуда раскрашена вручную в стиле наив. При создании дизайнеры вдохновлялись орнаментами ковров из Национального музея народного декоративного искусства.
Скриншот с сайта
Отметим, GUNIA Project – украинский бренд, занимающийся созданием вещей на основе традиционных этнических культур. Они производят не только посуду, но и украшения и одежду. GUNIA Project обожают украинские и мировые звезды:
- Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз надела шапку от GUNIA Project на отдыхе в Швеции.
- Елена Зеленская на встрече с детьми-героями дополнила образ золотыми серьгами от этого бренда.