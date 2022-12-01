Американська знаменитість Кайлі Дженнер опублікувала нові фото з повсякденного життя на особистій сторінці в інстаграмі. На цих кадрах зірка засвітила й 10-місячного сина.

Читайте також Меган Маркл засвітила сина під час відеодзвінка: фото малюка розлетілось в мережі

Кайлі Дженнер показала сина

Серію світлин з життя модель і підприємиця назвала "головними моментами". Там вона позує разом з сином на галявині під час відпочинку.

На всіх кадрах Кайлі Дженнер намагається приховати обличчя сина. Але з його кучерявого волосся помітно, що він дуже схожий на батька Тревіса Скотта.



Кайлі Дженнер з сином / Фото з інстаграму зірки



Кайлі Дженнер з сином / Фото з інстаграму зірки

Варто додати, що модель досі не розсекретила ім'я малюка. Спершу зірка повідомляла, що назвала його Вульфом, але згодом вирішила, що це ім'я йому не підходить. За деякими джерелами, хлопчика звати Найтом.

Нагадаємо, що днями Кайлі Дженнер вже встановила у своєму маєтку величезну ялинку, яку прикрашала за допомогою драбини. Дерево прикрасили довгими та яскравими гірляндами та мінімалістичними іграшками.