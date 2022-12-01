Американська знаменитість Кайлі Дженнер опублікувала нові фото з повсякденного життя на особистій сторінці в інстаграмі. На цих кадрах зірка засвітила й 10-місячного сина.
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Кайлі Дженнер показала сина
Серію світлин з життя модель і підприємиця назвала "головними моментами". Там вона позує разом з сином на галявині під час відпочинку.
На всіх кадрах Кайлі Дженнер намагається приховати обличчя сина. Але з його кучерявого волосся помітно, що він дуже схожий на батька Тревіса Скотта.
Кайлі Дженнер з сином / Фото з інстаграму зірки
Кайлі Дженнер з сином / Фото з інстаграму зірки
Нагадаємо, що днями Кайлі Дженнер вже встановила у своєму маєтку величезну ялинку, яку прикрашала за допомогою драбини. Дерево прикрасили довгими та яскравими гірляндами та мінімалістичними іграшками.