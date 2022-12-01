Подружжя Меган Маркл і принца Гаррі вкрай рідко діляться кадрами з дітьми та ніколи не з'являються з ними на людях, щоб вберегти від публічності. Тож кожне нове фото викликає бурхливі обговорення в мережі.
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У мережі показали нове фото сина Гаррі й Меган
Днями Меган Маркл по відеозв'язку спілкувалась з Джокатою Едді, генеральною директоркою консалтингової фірми Full Circle Strategies і американською політтехнологинею Донною Бразиле.
Під час розмови перед камерою засвітилась мама Меган, а також її син Арчі, який помітно підріс. Скриншот з розмови опублікували в мережі, однак фото розкритикували – тому його видалили. Втім, світлина ще до того швидко розлетілась пресою.
Скриншот з твітера
Фото продовжують обговорювати. Зокрема, користувачі помітили, що в малюка змінився колір волосся – з рудого на русявий. Також у мережі пишуть, що Арчі виглядає засмученим, можливо, він не хотів брати участь в розмові.
- "Який красивий малюк";
- "Дуже красиві оченята, їхні діти справді милі та особливі";
- "Схожий на матусю";
- "Милий маленький хлопчик, але чомусь засмучений";
- "Він такий симпатичний".