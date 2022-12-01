Американская знаменитость Кайли Дженнер опубликовала новые фото из повседневной жизни на личной странице в инстаграмме. На этих кадрах звезда зажгла и 10-месячного сына.

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Кайли Дженнер показала сына

Серию фотографий из жизни модель и предпринимательница назвала "главными моментами". Там она позирует вместе с сыном на лужайке во время отдыха.

На всех кадрах Кайли Дженнер пытается скрыть лицо сына. Но из его вьющихся волос заметно, что он очень похож на отца Тревиса Скотта.



Кайли Дженнер с сыном / Фото с инстаграма звезды



Кайли Дженнер с сыном / Фото с инстаграма звезды

Стоит добавить, что модель до сих пор не рассекретила имя малыша. Сначала звезда сообщала, что назвала его Вульфом, но потом решила, что это имя ему не подходит. По некоторым источникам, мальчика зовут Найтом.

Напомним, что на днях Кайли Дженнер уже установила в своем имении огромную елку, которую украшала с помощью стремянки. Дерево украсили длинными и яркими гирляндами и минималистичными игрушками.