Кайлі Дженнер народила другого малюка: перше фото

7 лютого 2022 , 08:10
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Джерело:

інстаграм Кайлі Дженнер

Знаменита американська модель, блогерка і бізнесвумен Кайлі Дженнер стала матусею вдруге. Молода мама опублікувала ніжне фото з цього особливого дня.

Звістку про народження другого малюка Кайлі Дженнер повідомила в інстаграмі. Світська левиця відпочивала 5 днів, перш ніж поділитись з фанами новиною.

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Кайлі Дженнер знову стала мамою

Знаменитість опублікувала зворушливе фото, на якому показала руку новонародженого малюка. До крихітки доторкалась тепер старша сестра – Стормі.

Кайлі повідомила, що народила 2 лютого, тобто 5 днів тому. Зірка не оголосила стать дитини, але поставила емоджі з серцем синього кольору. Тож фани підозрюють, що у Тревіса Скотта та Кайлі Дженнер – син.


Кайлі Дженнер вдруге стала мамою / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Що відомо про другу вагітність Кайлі Дженнер

  • Про те, що вона знову вагітна, Кайлі розповіла в інстаграмі наприкінці серпня 2021 року. До цього серед підписників ширились чутки про ймовірну вагітність дівчини, адже вона публікувала старі фото. Пізніше, сама Кайлі пролила світло на цю ситуацію і нарешті поділилась щасливою новиною.
  • Кайлі і її хлопець Тревіс Скот вже мають спільну доньку – Стормі, яка з'явилась на світ у 2017 році. Відомо, що закохані рік намагались зачати ще одну дитину. Молода підприємиця раніше розповідала, що завжди хотіла, аби у її дітей була невелика різниця у віці.
Автор: Андріана Будиш