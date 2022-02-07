Кайлі Дженнер народила другого малюка: перше фото

Знаменита американська модель, блогерка і бізнесвумен Кайлі Дженнер стала матусею вдруге. Молода мама опублікувала ніжне фото з цього особливого дня.

Звістку про народження другого малюка Кайлі Дженнер повідомила в інстаграмі. Світська левиця відпочивала 5 днів, перш ніж поділитись з фанами новиною.

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Кайлі Дженнер знову стала мамою

Знаменитість опублікувала зворушливе фото, на якому показала руку новонародженого малюка. До крихітки доторкалась тепер старша сестра – Стормі.

Кайлі повідомила, що народила 2 лютого, тобто 5 днів тому. Зірка не оголосила стать дитини, але поставила емоджі з серцем синього кольору. Тож фани підозрюють, що у Тревіса Скотта та Кайлі Дженнер – син.



Кайлі Дженнер вдруге стала мамою / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Що відомо про другу вагітність Кайлі Дженнер