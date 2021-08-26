Кайлі Дженнер намагалась завагітніти вдруге майже рік, – ЗМІ

Нещодавно у пресі розлетілась новина про другу вагітність Кайлі Дженнер. Поки сама знаменитість не коментує цю інформацію, інсайдери діляться новими деталями. Вони повідомили, що Кайлі й Тревіс Скотт приблизно рік намагалися зачати дитину.

Американська знаменитість Кайлі Дженнер та виконавець Тревіс Скотт скоро стануть батьками вдруге, за інформацією іноземних видань. Джерела, близькі до пари, повідомили нові деталі вагітності моделі й підприємиці.

Не пропустіть Кайлі Дженнер вдруге вагітна, – ЗМІ

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт давно хотіли знову стати батьками

Для зіркових батьків було важливо, щоб їхня перша спільна донька Стормі мала братика або сестричку. Кайлі Дженнер нібито хотіла, щоб різниця у віці між її дітьми була невеликою. Вона майже рік намагалась завагітніти.

Вона з Тревісом багато місяців намагалася зачати дитину. Кайлі хотіла, щоб у її дітей була маленька різниця у віці, тому що вона сама дуже близька з Кендалл. Тому вона хотіла того самого для Стормі,

– розповіло джерело.

Кайлі Дженнер ніколи не приховувала, що хотіла б мати велику сім'ю і багато дітей. Вона визнавала, що вагітність – це непростий період, але водночас розповідала, що хотіла б знову стати мамою. Та Кайлі ніколи не зізнавалась, коли саме хотіла б народити другу дитину.



Кайлі Дженнер з донькою Стормі / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Друга вагітність Кайлі Дженнер