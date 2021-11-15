"Катя все зіпсувала": у мережі розкритикували Катерину Кухар за танець з Артуром Логаєм
Джерело:інстаграм "Танців з зірками"
В 11 випуску шоу "Танці з зірками" судді звільнили свої крісла за столом та танцювали разом з учасниками. Однак виступ Катерини Кухар не сподобався глядачам, за що її розкритикували в мережі.
Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар стала у тріо разом з актором Артуром Логаєм та його партнеркою Анною Кареліною. Вони станцювали під пісню Монатіка "Каждый раз".
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Катерина, Анна та Артур станцювали запальну самбу. За свій виступ вони отримали хороший бал від суддів – 29.
Реакція мережі
Однак у коментарях користувачі інстаграму не погодилися з членами журі, які ставили тріо оцінку. Найбільша критика полилась у бік Катерини Кухар, яку навіть порівняли з партнеркою Логая Кареліною.
- "Боже, Кареліна навіть Кухар "дала прикурити". Дуже круто";
- "Каті тільки в балеті танцювати! Ноги тремтять, в ритм не попадає. Добре, що знає теорію... Танець таке";
- "Найгірший номер Логая. І Катя у порівнянні з партнеркою виглядала не дуже";
- "При всій повазі до Артура, дівчата рухались, а він зовсім не танцював, на руках тримає добре партнерок, але що то було грудьми, не сальса, а "циганочка", коли нарешті буде танок, а не просто окремі рухи";
- "Кухар танцює гірше за деяких учасників";
- "І де сальса, Артур?";
- "Технічно танець не вдався. Підтримки в тому числі, не зловив партнерку.";
- "Мені здається, Катя все зіпсувала, не дуже. Їй самій треба попрацювати над турлянчиками та фуете. А сама пара сильна, я думаю, вони будуть у фіналі".
Однак є й фани, що оцінили виступ тріо лише позитивно, та їх значно менше:
- "Найкращі";
- "Оце рвань. А від Катерини не очікувала, що вона може танцювати щось інше крім балету. Просто бомба. Найкращий танець із парою, який танцювала Катерина за всю історію цього шоу. Тріо – неймовірне, танець – фантастичний. Крутяк!";
- "Анна і Катерина шикарні";
- "Вогонь";
- "Дуже круто. Ми за них";
- "Просто неймовірні. Вони найкращі".
Артур Логай відреагував на критику
Артур Логай в інстаграм-сторіз подякував Катерині Кухар за сміливість та спільний танець. Також він відповів усім хейтерам балерини.
Друзі, бути злими й сварити Катю за те, що ви не можете зробити краще, некрасиво. Не треба її ображати, бо вона приголомшлива і крута,
– підкреслив актор.