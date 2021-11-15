Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар стала в трио вместе с актером Артуром Логаем и его партнершей Анной Карелиной. Они станцевали под песню Монатика "Каждый раз".
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Екатерина, Анна и Артур станцевали зажигательную самбу. За своё выступление они получили хороший балл от судей – 29.
Реакция сети
Однако в комментариях пользователи не согласились с членами жюри, которые ставили трио оценку. Самая большая критика полилась в сторону Екатерины Кухар, которую даже сравнили с партнершей Логая Карелиной.
- "Боже, Карелина даже Кухар "дала прикурить". Очень круто";
- "Кате только в балете танцевать! Ноги дрожат, в ритм не попадает. Хорошо, что знает теорию... Танец такое";
- "Худший номер Логая. И Катя по сравнению с партнершей выглядела не очень";
- "При всем уважении к Артуру, девушки двигались, а он совсем не танцевал, на руках держит хорошо партнерш, но что это было грудью, не сальса, а "цыганочка", когда наконец будет танец, а не просто отдельные движения";
- "Кухар танцует хуже некоторых участников";
- "И где сальса, Артур?";
- "Технически танец не удался. Поддержки в том числе, не поймал партнершу";
- "Мне кажется, Катя все испортила, не очень. Ей самой нужно поработать над турлянчиками и фуэте. А сама пара сильная, я думаю, они будут в финале".
Однако есть и фаны, которые оценили выступление трио только положительно, но их гораздо меньше:
- "Самые лучшие";
- "Вот рвань. А от Екатерины не ожидала, что она может танцевать что-то другое кроме балета. Просто бомба. Лучший танец с парой, который танцевала Екатерина за всю историю этого шоу. Трио – невероятное, танец – фантастический. Крутяк!";
- "Анна и Екатерина шикарные";
- "Огонь";
- "Очень круто. Мы за них";
- "Просто невероятные. Они самые лучшие".
Артур Логай отреагировал на критику
Артур Логай в инстаграм-сторис поблагодарил Екатерину Кухар за смелость и совместный танец. Также он ответил всем хейтерам балерины.
Друзья, быть злыми и ругать Катю за то, что вы не можете сделать лучше, некрасиво. Не надо ее оскорблять, потому что она потрясающая и крутая,
– подчеркнул актер.