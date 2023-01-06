У 2021 році Катерина Осадча стала мамою втретє, вона народила сина Данила. Перед цим на світ з'явився син Іван, а найстаршого Іллю вона народила ще 20 років тому від нардепа Олега Поліщука. Після вокального проєкту "Голос країни", який завершився у грудні 2022 року, фанати побачили певні зміни у фігурі ведучої.

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У коментарях люди почали залишати свої здогадки та питання, чи не планує сім'я поповнення, але Осадча мовчала. На початку 2023 року вона порушила інтригу та лаконічно відповіла "Ні" на питання про вагітність.



Катерина Осадча відповіла, чи вчетверте вагітна / Фото з інстаграм-сторіс

Додатковий аргумент про набір ваги чи інші зміни у фігурі вона залишила також в інстаграм-сторіс. Жінка зізналась, що через стрес схуднула на 5 кілограмів на початку повномасштабної війни, і з того часу вони не повернулись. Попри це вона переконана, що у час, коли "завтра може не настати", вони вірить, що потрібно робити усе – одружуватись, брати у сім'ю домашніх улюбленців, здійснювати усі свої мрії.



Осадча розповіла, що схудла на 5 кілограмів / Фото з інстаграм-сторіс



Осадча поділилась власною філософією у час війни / Фото з інстаграм-сторіс