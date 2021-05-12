Катя Осадча замилувала ніжним образом у білій сукні: фото вагітної ведучої

Українська телеведуча Катя Осадча, яка втретє вагітна, провела відпустку в Туреччині. Там вона насолодилася відпочинком на березі моря, а також похизувалася різноманітними варіантами літніх образів. Одного дня вона обрала для водної прогулянки ніжну білу сукню.

До Катерини Осадчої тепер прикута особлива увага прихильників, адже тепер вона перебуває в статусі вагітної жінки. Ведуча вже не приховує свого особливого стану та демонструє вагітний животик у красивих образах.

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Образ Каті Осадчої в Туреччині

Зірка оприлюднила декілька кадрів, на яких позує на яхті. Більшість світлин, які знаменитість поширювала під час відпустки, були зроблені під час водних прогулянок.

Катя граціозно позувала на тлі безмежного моря у красивій літній сукні білого кольору. Широке вбрання мало бретелі та опущені рукави, що додавало образові ніжності та жіночності.

Зірка приймала сонячні ванни, однак оберігала себе солом'яним капелюхом і сонцезахисними окулярами. Також доповнила образ намистами.

На відпочинку Катя забирає волосся у хвіст ззаду, а на обличчя не наносить косметику. Вона дає можливість тілу порелаксувати та відновитися після щоденних зйомок.



Літній look Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Літній look Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої