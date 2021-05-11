У Туреччину Катерина взяла із собою яскравий літній одяг, який всіляко комбінує, та показує стильні варіанти образів для відпустки.

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Яскравий look Каті Осадчої в Туреччині

Зіркова матуся для прогулянки на яхті обрала вбрання, у якому вже позувала на камеру. Катя поєднала лляну жовту сорочку та рожеві шорти. На фото Осадча зображена босоніж на тлі неймовірно красивого краєвиду.

Літній look народна улюблениця доповнила солом'яним капелюхом. Волосся вона зібрала у хвіст ззаду, а на обличчя не наносила косметику. Катя похизувалася натуральною красою та золотистою засмагою.

Мандрівка без фільтрів. Канікули закінчуються, але вражень на цілий рік,

– написала зірка під фото.



Яскравий образ Каті Осадчої в Туреччині / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Яскравий образ Каті Осадчої в Туреччині / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Яскравий образ Каті Осадчої в Туреччині / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Підписники вагітної ведучої не залишили нову публікацію без уваги. У коментарях вони залишають багато приємних слів на адресу Катерини.