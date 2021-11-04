Катя Осадча замилувала фото з молодшим сином: осінній образ телеведучої

Українська телеведуча Катя Осадча влаштувала атмосферну фотосесію на подвір'ї власного заміського маєтку. Знаменитість позувала у вбранні з нової колекції Андре Тана та тримала на руках маленького сина.

Катя Осадча в серпні цього року втретє стала мамою й тепер насолоджується особливими митями. Інколи ділиться з шанувальниками особливими митями.

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Нові фото Каті Осадчої з сином

На знімках телеведуча зображена в затишному осінньому вбранні з нової колекції Андре Тана, яку модельєр створив у колаборації разом із нею. Катя одягнула бежеву блузку з білим квітковим принтом і теплі штани молочного кольору. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий, ледь помітний макіяж.

На руках Осадча тримала маленького сина Данила. 19 листопада хлопчикові виповниться 3 місяці. Зірка неймовірно щаслива й насолоджується кожним моментом материнства.

Щасливі разом! Данилко так швидко росте! Запам'ятовуємо кожну хвилину!

– підписала кадри Катя.

Катя Осадча з сином Данилом / Фото з інстаграму ведучої