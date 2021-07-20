Катя Осадча активно працює та знімає для глядачів нові телесюжети. Вже через декілька місяців вона втретє стане мамою, а поки що насолоджується не менш особливим для жінки статусом.

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Ніжний look Каті Осадчої

Зірка постала перед камерою на тлі мальовничого заміського комплексу. Для зйомок Катя обрала легку літню сукню лілового кольору. Вбрання мало довгі рукави, виріз у зоні декольте та зав’язувалося на шиї, що додало образові Осадчої ніжності та елегантності.

Такий look ведуча поєднала з білими туфлями на підборах. Волосся вона зібрала в акуратний пучок ззаду і довершила зачіску трендовим об’ємним обручем. На обличчі народна улюблениця зробила макіяж з акцентом на очах.

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