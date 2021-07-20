Катя Осадчая активно работает и снимает для зрителей новые телесюжеты. Уже через несколько месяцев она в третий раз станет мамой, а пока наслаждается не менее особенным для женщины статусом.
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Нежный look Кати Осадчей
Звезда предстала перед камерой на фоне живописного загородного комплекса. Для съемок Катя выбрала легкое летнее платье лилового цвета. Наряд был с длинными рукавами, вырезом в зоне декольте и завязывался на шее, что придало образу Осадчей нежности и элегантности.
Такой look ведущая соединила с белыми туфлями на каблуке. Волосы она собрала в аккуратный пучок сзади и довершила прическу трендовым объемным обручем. На лице народная любимица сделала макияж с акцентом на глазах.
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Предыдущие аутфиты беременной ведущей
- У моря в Одессе Катя прогулялась в объемном платье лавандового цвета с принтом длины макси.
- На съемках среди лавандового поля Осадчая позировала в широком белом платье длины макси с черными вставками.
- На Atlas Weekend она была в летнем платье черного цвета с принтом в белый горошек.