6 липня у світі відзначали Міжнародний день поцілунків. З цієї нагоди Юрій Горбунов опублікував в мережі фото з дружиною, яку ніжно цілував.

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Нове фото Осадчої та Горбунова

Судячи з геолокації, подружжя сфотографувалося в Києві. Ймовірно, це було в якомусь закладі, куди знаменитості прийшли пообідати. Вагітна Катя Осадча позувала, спершись на коханого. Вона зображена на знімку у вбранні трендового зеленого кольору з опущеними рукавами.

Серед аксесуарів образ ведучої доповнювали кольорові намиста, браслети, сережки та сонцезахисні окуляри. Волосся зірка зібрала ззаду, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду.

Юрій Горбунов ніжно цілував кохану в голову. Він на фото зображений у сонцезахисних окулярах і білій футболці.

З Днем поцілунків! Цілуйте один одного будь-коли! Поцілунки надихають та окриляють!

– написав ведучий під фото.



Закохані Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

У коментарях під цим дописом підписники Горбунова вже засипали пару компліментами.