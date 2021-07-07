В Киеве проходит один из самых масштабных музыкальных фестивалей страны Atlas Weekend. В столицу приехали тысячи ценителей музыки из разных уголков Украины. Также там собралось много знаменитостей.

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Среди представителей украинского шоу-бизнеса, которых можно встретить на фестивале, была и телеведущая Катя Осадчая. Она приехала туда для съемок программы, однако не упустила случая сделать несколько кадров и похвастаться красивым образом.

Летний look Кати Осадчей

Катя Осадчая предстала перед камерой в летнем платье черного цвета с принтом в белый горошек. У наряда было соблазнительное декольте и вырез на спине, которые добавляли образу особого шарма. Также платье имела свободный пошив, поэтому было комфортным для беременной ведущей.

Такой look Осадчая соединила со стильной белой обувью. Среди аксессуаров аутфит дополняли стильные цепочки и головной убор от известного украинского дизайнера Руслана Багинского. Волосы Катерина собрала в хвост сзади, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Катя Осадчая в черном платье в белый горошек / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Катя Осадчая в черном платье в белый горошек / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Напомним, недавно Катя побывала на еще одном музыкальном фестивале – Leopolis Jazz Fest 2021, который проходил во Львове. Тогда она представала перед публикой в длинном белом платье с вырезом на ноге и рюшами на рукавах и снизу.