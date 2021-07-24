Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували новим спільним фото
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Популярні телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов зробили нове спільне селфі. Подружжя сфотографувалося за лаштунками зйомок "Вечора прем'єр". Обоє були неймовірно щасливими.
Днями відбулися зйомки концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою". Чоловік ведучої Юрій Горбунов прийшов підтримати кохану та поділився спільним фото.
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Нове селфі Осадчої та Горбунова
Юрій полюбляє робити селфі з дружиною, які згодом публікує в особистому блозі в інстаграмі. На зйомках Горбунов підтримував вагітну кохану за лаштунками. Ведучий поділився світлиною, де постав перед камерою в білому костюмі та сорочці. Катерина ніжно обіймала його, позуючи також у білосніжному вбранні з блискітками.
Закохані щиро усміхалися та насолоджувалися моментом. Вони обоє неймовірно щасливі, що нарешті світ повертається в часи, які були до карантину і є можливість збиратися разом із шанувальниками на живих концертах.
"Чудові спогади про вчорашній концерт!", – написав Горбунов під фото.
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Інші фото знаменитого подружжя
- Подружжя зробило селфі під час спільного обіду.
- Пара побувала на масштабному музичному фестивалі Atlas Weekend.
- Юрій і Катерина прилітали до Львова на Leopolis Jazz Fest.