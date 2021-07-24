Днями відбулися зйомки концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою". Чоловік ведучої Юрій Горбунов прийшов підтримати кохану та поділився спільним фото.
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Нове селфі Осадчої та Горбунова
Юрій полюбляє робити селфі з дружиною, які згодом публікує в особистому блозі в інстаграмі. На зйомках Горбунов підтримував вагітну кохану за лаштунками. Ведучий поділився світлиною, де постав перед камерою в білому костюмі та сорочці. Катерина ніжно обіймала його, позуючи також у білосніжному вбранні з блискітками.
Закохані щиро усміхалися та насолоджувалися моментом. Вони обоє неймовірно щасливі, що нарешті світ повертається в часи, які були до карантину і є можливість збиратися разом із шанувальниками на живих концертах.
"Чудові спогади про вчорашній концерт!", – написав Горбунов під фото.
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Інші фото знаменитого подружжя
- Подружжя зробило селфі під час спільного обіду.
- Пара побувала на масштабному музичному фестивалі Atlas Weekend.
- Юрій і Катерина прилітали до Львова на Leopolis Jazz Fest.