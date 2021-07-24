На днях состоялись съемки концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Муж ведущей Юрий Горбунов пришел поддержать любимую и поделился совместным фото.

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Новое селфи Осадчей и Горбунова

Юрий любит делать селфи с женой, которые впоследствии публикует в личном блоге в инстаграме. На съемках Горбунов поддерживал беременную возлюбленную за кулисами. Ведущий поделился фотографией, где предстал перед камерой в белом костюме и рубашке. Катерина нежно обнимала его, позируя также в белоснежном наряде с блестками.

Влюбленные искренне улыбались и наслаждались моментом. Они оба невероятно счастливы, что наконец мир возвращается во времена, которые были до карантина и есть возможность собираться вместе с поклонниками на живых концертах.

"Замечательные воспоминания о вчерашнем концерте!", – написал Горбунов под фото.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

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