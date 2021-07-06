Ведучі насолодилися атмосферою теплого вечора на одному з наймасштабніших фестивалів країни. Катя встигла не лише відпочити з коханим, а й попрацювати та зняти декілька нових сюжетів про життя знаменитостей.
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Катя Осадча та Юрій Горбунов на Atlas Weekend
На селфі, яке Горбунов оприлюднив на особистій інстаграм-сторінці, він зображений разом із коханою на тлі сцени та величезної кількості гостей фестивалю. Оскільки у перші дні концерти безкоштовні, то послухати українських виконавців зібралося чимало охочих.
Юрій позував на камеру у світло-коричневій футболці, а його дружина в чорній сукні у білий горошок. Волосся Катерина зібрала ззаду й одягнула стильний берет від дизайнера Руслана Багінського. На обличчі в неї сяяв макіяж з акцентом на очах, а на шиї красувалося вишукане намисто.
"Atlas Weekend! Тисячі людей і ми!", – написав ведучий під фото.
Катя Осадча та Юрій Горбунов на Atlas Weekend / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Нагадаємо, 6 липня – другий день фестивалю. На гостей чекають виступи українських та європейських зірок. Серед хедлайнерів – Тіна Кароль, NK, Mozgi, DOROFEEVA та інші.