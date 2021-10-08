Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають у Туреччині: фото ведучого з сином

8 жовтня 2021 , 15:35
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Джерело:

інстаграм Юрія Горбунова

Ведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча разом із синами відправилися в Туреччину. В інстаграм-сторіз ведучий опублікував фото, на якому зображений, тримаючи сина Данила на руках.

Катя Осадча народила сина 19 серпня, однак малюк вже відправився у першу подорож. Його батьки вирішили полетіти в Туреччину, де влітку були вже декілька разів. 

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Нове фото Юрія Горбунова з сином

Ведучий позував з малюком, сидячи за столиком в атмосферному закладі. Юрій одягнув чорний спортивний костюм, а маленький Данило – темно-синій комбінезон з білим принтом і синьо-білу кумедну шапочку. Зірковий татусь мило усміхався, дивлячись на нащадка.

"Не вусатий нянь", – жартома підписав знімок Горбунов. 


Юрій Горбунов з сином / Скриншот інстаграм-сторіз ведучого

Зазначимо, чоловік часто ділиться світлинами, на яких зображений з синами. Нещодавно Юрій показував сімейну прогулянку осіннім лісом
Автор: Христина Кобак