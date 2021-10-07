Одразу після пологів дружина Віктора Павліка активно подорожувала Україною з крихітним сином. Якщо до поїздок автомобілем Михасик звик, то переліт літаком став для нього величезним стресом. У Туреччині батьки ніяк не могли його заспокоїти й вкласти спати.

Не пропустіть Віктор Павлік з дружиною та сином відпочиває в Туреччині: фото з відпустки

"У Михайла збився режим. У нього скільки вражень, скільки емоцій, у літаку сном і не пахло, бо в нього розбігалися очі. Зараз він дуже погано спить, максимум пів години", – скаржилась Катерина Реп'яхова після прильоту.

На ранок наступного дня ситуація не змінилася – син Павліка й далі плакав. Не допомогла навіть прогулянка біля моря. Так, у молодої мами ледь не опустилися руки.

Мені просто хочеться плакати. Мені не хочеться ні відпочинку, нічого. Якби я знала, що так буде, я б краще по Чавдар (вулиця Єлизавети Чавдар в Києві – ред. Showbiz 24) гуляла б з візочком, де він спокійно спить,

– заявила блогерка.

За порадою підписників Катерина Реп'яхова відклала візок і взяла 3-місячного сина в рюкзак для новонароджених. На щастя, Михасик заспокоївся й заснув на пляжі.

Дружина Павліка про відпочинок з 3-місячним сином / Відео з інстаграму Каті Реп'яхової

Додамо, переліт маленький син Павліка і Реп'яхової переніс спокійно, але майже не спав. Увесь час батьки гралися з ним і носили на руках. Лише під час посадки Михайло заснув на 20 хвилин.